"Без всякого фотошопа": Алена Водонаева опубликовала фото десятилетней давности

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, журналистка и блогер Алена Водонаева поделилась архивными снимками десятилетней давности. Поклонники отметили, что годы над ней не властны, передает NUR.KZ.

"Чего только не найдешь в закромах VK. 2011 год. Мне 29 и я мама годовалого сына", - написала она в Instagram, опубликовав архивные снимки.

Подписчики прокомментировали пост Водонаевой. Они отметили, что телеведущая совсем не изменилась за эти годы.

"Ведьма", - оставила шутливый отзыв Ольга Бузова.

К звездным коллегам Водонаевой присоединились и другие комментаторы. Алену щедро осыпали комплиментами, отметив ее идеальную кожу и естественную красоту без макияжа.

"Алена - та избранная из девушек, которой очень хорошо без макияжа", "Вообще не изменилась", "Какая хорошая у вас кожа", "Красавица, сейчас таких не найдешь", "Очень красивая и душой, и телом", "Прекрасная, обожаю на вас смотреть", "Сейчас еще прекраснее", "Идеальные черты лица", "Супер", "Ничего принципиально не поменялось", "Не изменилась, только глаза и взгляд стали другими, стальными что-ли", "Без всякого фотошопа, приятно смотреть", - отметили подписчики.

Напомним, Алена Водонаева ужаснула ожерельем из огромных тараканов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960215-bez-vsyakogo-fotoshopa-alena-vodonaeva-opublikovala-foto-desyatiletney-davnosti/