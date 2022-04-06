"Точно мать троих детей?": Валерия Чекалина удивила стройностью после родов

Валерия Чекалина с сыном. Фото: instagram.com/ler_chek

Российский топ-блогер Валерия Чекалина устроила красивую фотосессию на берегу моря с новорожденным сыном. Мать троих детей похвасталась, что уже пришла в форму, передает NUR.KZ.

Валерия запечатлелась с крохотным сыном на фоне багряного заката и бескрайнего моря. Фотографии она опубликовала в Instagram.

"Всего 14 дней назад ты еще был в моем животике! Даже не верится! Поздравьте нас! Порадуйте своими красивыми сердечками, как этот сносящий голову закат!

А еще не верится, что я уже в своем дородовом весе. Девочки! Я так рада! Вы точно меня поймете! Потому что в последний месяц я чувствовала себя слоником", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Чекалина отметила, что скинула больше 12 кг, которые набрала во время беременности. Она также рассказала, что тяжело перенесла кесарево сечение.

"Но главное - у нас теперь есть это маленькое чудо! Наш Львенок и его вкусненькие маленькие пяточки", - призналась она.

Подписчики оставили теплые отзывы.

"Какие у него глазки, можно вечность смотреть", "Девушка! А вы точно мать троих детей?", "Как будто и не рожала", "Божечки, какая красота и милота!", "Восхищению нет предела", "Невероятные фотографии", "Какое волшебство!" - написали они.

Валерия отметила, что имя малышу придумал супруг. Ранее она уже познакомила кроху со своей аудиторией.

"Знакомьтесь, меня зовут Лев. Рожденный в год тигра! Ну точно: "Что за Лев этот тигр?". Имя придумал Артем, как и все имена мужчинам в нашей семье. Такое сильное! Характер точно будет настойчивым, но уверена, что у него будет доброе и отзывчивое сердце", - написала счастливая мама.

Мы писали также, что Валерия Чекалина устроила незабываемый сюрприз мужу на день его рождения. Кроме того, беременная Валерия обнажилась для рекламы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963708-tochno-mat-troih-detey-valeriya-chekalina-udivila-stroynostyu-posle-rodov/