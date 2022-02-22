"Счастлива дарить тебе детей": Валерия Чекалина устроила незабываемый сюрприз мужу

Валерия Чекалина с мужем. Фото: instagram.com/ler_chek

Известный российский блогер Валерия Чекалина необычно поздравила мужа с днем рождения. Она устроила ему розыгрыш с группой захвата, а после подарила "Гелендваген", передает NUR.KZ.

Валерия трогательно поздравила мужа с 31-летием в Instagram. Здесь у блогера 2,5 миллиона подписчиков.

"Ты самый лучший муж и я не знаю, как ты это делаешь! Но каждый год, месяц и день я люблю тебя все больше! И я счастлива дарить тебе детей! Ты самый любящий папа", - отметила она.

А после беременная Валерия поделилась кадрами "захвата" супруга. Все было, как в хорошем боевике. С заломленными руками мужчину с мешком на голове посадили в "Гелендваген", который и был сюрпризом от любящей жены.

"Прости, Артем. Но зато какой подарок! Перед самым захватом меня спросили: "А у вашего мужа как со здоровьем?". Но я рада, что ты получил такие эмоции", - написала она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что Валерия их постоянно удивляет.

"Ну Тема улыбается, совсем не напуган", "Такую планку задали, что я не знаю, как будете дальше удивлять", "По улыбке видно, что Артем понял, что это розыгрыш", "Я бы не хотела такой подарок", "Лера, ты чудо-женщина", "Жесть! Но очень круто", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957228-schastliva-darit-tebe-detey-valeriya-chekalina-ustroila-nezabyvaemyy-syurpriz-muzhu/