"Божественная и неповторимая": молодая жена Цекало взволновала Сеть пляжным снимком

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin

30-летняя жена артиста и продюсера Александра Цекало восхитила поклонников новой фотографией, которую сделала на пляже. Фанаты отметили, что художница может стать музой для любого творца, передает NUR.KZ.

На фото Дарина в ярко-желтом бикини с шелковой накидкой позирует на фоне лазурного моря. Красавица в солнцезащитных очках улыбается на камеру.

"Я просто хочу освободиться от всех земных привязанностей, но горячим способом", - написала она в Instagram.

Ее пышная грудь восхитила подписчиков, которые оставили многочисленные комментарии под публикацией. Он отметили, что молодая супруга 61-летнего Цекало просто обворожительна.

"Прелесть", "Милашка", "Как всегда красотка", "Ты мой лучик солнца", "Божественная и неповторимая", "Красотулечка", "Девушка супер, огонь!" - написали они, щедро одарив фото "лайками" и огненными смайликами.

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin

В сторис красавица продолжила щеголять соблазнительной грудью и загорелым телом. Отметим, что Дарина - уроженка Казахстана. Сейчас она с мужем проживает в США, где занимается живописью.

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin

Мы писали ранее, что Александр Цекало отказался от друзей ради молодой казахстанки. А отдыхающая в Мексике Дарина Эрвин вызвала восторг в соцсети, примерив образ юной чаровницы с косичками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962740-bozhestvennaya-i-nepovtorimaya-molodaya-zhena-tsekalo-vzvolnovala-set-plyazhnym-snimkom/