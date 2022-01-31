"Невероятная красотка": молодая жена Цекало восхитила Сеть образом юной чаровницы

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin

Молодая супруга 60-летнего режиссера и актера Александра Цекало восхищает пользователей Сети стройной фигурой и обаянием. На этот раз художница продемонстрировала образ юной красавицы с двумя косичками, передает NUR.KZ.

Обладательница пышной груди и очаровательной улыбки сейчас отдыхает в Мексике. Дарина Эрвин активно публикует фотографии с отдыха. Снимки набирают множество "лайков", на которые не скупятся ее подписчики в Instagram.

В этот раз образ Дарины вызвал у них особый восторг. 30-летняя модель из Казахстана надела белую блузку, которую перевязала узлом на груди, а также мини-юбочку с цветочным принтом.

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin

Образ дополнили две косички и очки. Фанаты тут же сравнили ее с молодой и обаятельной студенткой, оценив красоту ее стройных ног.

"Ты всегда улыбчивая, обожаю", "Мне нравится видеть твою улыбку, она делает мою жизнь ярче", "Какая ты прелесть", "Пленительно великолепна", "Студенточка", "Как всегда топ", "С косичками ты особенно прелесть, и прикид мне понравился, хотя я бы это фото сделал целиком с ножками", "Крутяшка", "Невероятная красотка", - написали они.

Ранее Дарина Эрвин показала роскошную грудь в глубоком декольте и восхитила фанатов. А сам Александр Цекало признался, что отказался от друзей ради красавицы-жены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953836-neveroyatnaya-krasotka-molodaya-zhena-tsekalo-voshitila-set-obrazom-yunoy-charovnitsy/