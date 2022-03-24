"Две красотки": Екатерина Андреева поделилась архивным снимком с Моникой Беллуччи

Екатерина Андреева и Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая информационной программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева опубликовала редкое архивное фото с известной итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи. Подписчики оставили море лестных отзывов обеим красавицам, передает NUR.KZ.

"Никого нет кручИ Моники БеллуччИ", - написала Екатерина Андреева в Instagram, опубликовав архивное фото с голливудской кинодивой в своей ленте (здесь и далее орфография авторов сохранены - прим. ред.)

На архивном фото российская телеведущая и итальянская актриса запечатлены в компании импозантного седовласого джентльмена. Андреева написала, что это было лет семь назад. Поклонники отметили, что обе красавицы выглядят превосходно, как тогда, так и сейчас.

"Восхитительные женщины", "Крутые", "Вы не хуже Моники, обе умницы и красавицы", "Екатерина, вы круче, благодарю за вдохновение жизни", "Две красотки" , "Какие женщины! Обе красавицы", "А Катюша все ж милее, все ж румяней и белее", "Мужик, наверное, с ума сходил в таком цветнике", "Какой тонкий, чисто женский расчет - сделать акцент на Монике, но сорвать все комплименты себе", - оставили отзывы подписчики.

Напомним, Екатерина Андреева высказалась о скандале в эфире "Первого канала" с ее участием. Телеведущая также восхитила поклонников селфи без укладки и макияжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961997-dve-krasotki-ekaterina-andreeva-podelilas-arhivnym-snimkom-s-monikoy-belluchchi/