60-летняя Екатерина Андреева восхитила подписчиков селфи без укладки и макияжа

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась честным селфи с отдыха. Она показала подписчикам, как выглядит без косметики и укладки.

Селфи появилось в сторис в Instagram телеведущей. Андреева путешествует по Антарктике и делится кадрами в соцсетях.

"Качка", - подписала она фото.

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Позже в Stories появилось несколько видео с судна, на которых видно, что происходит в такие моменты.

Также телеведущая выложила несколько фото с палубы. Подписчики не перестают удивляться, как Андреевой удается поддерживать свою форму в 60 лет.

"Всегда непревзойденная"; "Вечная молодость"; "Прекрасная на фоне прекрасных видов" - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956189-60-letnyaya-ekaterina-andreeva-voshitila-podpischikov-selfi-bez-ukladki-i-makiyazha/