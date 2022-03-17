"Скоро буду еще красивее": Сиви Махмуди решилась на операцию по омоложению

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди рассказала о том, что обратилась к пластическому хирургу для подтяжки бровей. Артистка призналась, что результат ее устраивает, передает NUR.KZ.

Сиви Махмуди всегда откровенна со своими подписчиками в Instagram. В этот раз певица рассказала, что пришла на броулифтинг - эстетическую операцию, корректирующую положение бровей. Она призналась, что очень волнуется и обещала поделиться результатами. Спустя время артистка вышла на связь и заверила, что все прошло так, как она и планировала.

"Мне все понравилось. Так переживала. Слава Богу, все так, как мне хотелось. Спасибо еще раз, все так профессионально", - отметила Сиви.

Фанаты вновь задали Сиви свои вопросы. Они поинтересовались, как маме троих детей удается так хорошо выглядеть.

"Если честно, я только начала ухаживать за собой после 30-ти. Думаю, скоро буду еще красивее", - призналась она.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

А кое-кто из подписчиков предложил ей познакомиться, если у нее нет парня. Отметим, что в конце прошлого года Махмуди рассказала, что развелась с мужем.

"Даже если у меня нет парня, я не буду знакомиться. Пройдет много времени, пока найдется тот, кто мне понравится", - ответила она.

Напомним, в сентябре прошлого года певица перенесла операцию. После Сиви Махмуди похвасталась "новой" грудью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961182-skoro-budu-esche-krasivee-sivi-mahmudi-reshilas-na-operatsiyu-po-omolozheniyu/