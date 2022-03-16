"Сладкий малыш": Фахрие Эвджен опубликовала забавные кадры с маленьким сыном

Фахрие Эвджен с сыном. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая киноактриса Фахрие Эвджен порадовала Сеть новыми семейными фотографиями. Вместе с сыном они запечатлелись на прогулке, передает NUR.KZ.

"Команда тех, кто не может смотреть на солнце", - отметила она в своем Instagram, разместив снимки с маленьким Караном.

На фото малыш щурится при виде ярких солнечных лучей. В результате получились смешные гримасы, что позабавило не только счастливую молодую маму, но и ее подписчиков в соцсети. Отметим, что в Instagram у турецкой кинозвезды 12,6 млн подписчиков.

Поклонники умилились кадрам и оставили свои отзывы. Надо отметить, что один из первых прокомментировал пост жены Бурак Озчивит. Популярный турецкий киноактер слывет примерным семьянином и любящим отцом.

"Машаллах, мои ягнята", - отметил он.

"Какая красивая семья!", "Прекрасная мать с замечательным сыном", "Наша превосходная Фахрие! Любим тебя", "Каран такой милый", "Такие трогательные фото", "Сладкий малыш", "Что за милота!", "Обожаю Фахрие и ее семью", - написали восторженные комментаторы.

Напомним, одну из самых красивых киноактрис Турции Фахрие Эвджен обвинили в ненатуральности. Немногим ранее Бурак и Фахрие опубликовали кадры празднования дня рождения сына в своем особняке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961090-sladkiy-malysh-fahrie-evdzhen-opublikovala-zabavnye-kadry-s-malenkim-synom/