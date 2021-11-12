"Ее нос неправильно сделан": красавицу Турции Фахрие Эвджен обвинили в ненатуральности

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Одну из первых красавиц турецкого кино Фахрие Эвджен обвинили в злоупотреблении пластикой. Певица Тугба Экинджи считает, что нос актрисы "нужно исправить".

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен - одна из самых красивых пар турецкого кино. Актеров считают очень сексуальными. Их яркая внешность вызывает восторг у фанатов, а талант позволяет зарабатывать большие гонорары за съемки фильмов и сериалов.

Однако, как оказалось, не всех устраивает их умопомрачительный успех. Певица Тугба Экинджи уверена, что Фахрие нельзя назвать блестящей актрисой, еще больше ее удивляет, почему жену Озчивита считают секс-символом, пишет "СтарХит".

"Мне есть что сказать по поводу ее внешности. Ее нос неправильно сделан, его нужно исправить. Крылья ее носа очень мясистые. Я косметолог, обращаю внимание на черты лица. Посмотрите на нос Фахрие в сериале "Листопад" и на то, что у нее сейчас. Они абсолютно разные!

Чтобы считаться очень красивой женщиной, нужно быть естественной. Фахрие не может считаться таковой. Не называйте людей, которые перенесли пластическую операцию, красивыми! После того как их носы сделаны, конечно, они станут красивыми", - заявила Экинджи в шоу телеканала TV8.

По мнению Экинджи, не является идеальной и внешность самого Бурака Озчивита. Она считает, что у него слишком узкие глаза, а кожа имеет не очень приятный оливковый оттенок.

Однако и Бураку, и его супруге описанные певицей "недостатки" не помешали завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру и ежегодно возглавлять рейтинги самых красивых людей Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941954-ee-nos-nepravilno-sdelan-krasavitsu-turtsii-fahrie-evdzhen-obvinili-v-nenaturalnosti/