"Какая талантливая семья": фотографом позирующей Лидо стал ее подросший сын

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная как Лидо, поделилась новой фотографией в соцсети. На ней артистка демонстрирует стильный наряд, но подписчиков восхитило еще и то, что фотографом Лидо стал ее подросший сын, передает NUR.KZ.

Мать четверых детей Лидо выглядит всегда безупречно, ее вкус и стиль восхищают поклонников, которые не могут не отметить точеную фигуру артистки.

"Я сомневалась, нужен ли этот образ в ленте. Но ваши реакции в сторис меня убедили. Фото сделал мой сын Рахман", - написала Лидо в Instagram, гордясь способностями своего мальчика.

Отметим, что в феврале этого года певица вновь вернулась в США. Она рассказала, что пробудет в Америке до лета. К слову, на снимке Лидо запечатлена на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Подписчики прокомментировали пост певицы. Они восхитились талантом мальчика и, конечно же, красотой его стильной мамы.

"Ну какая талантливая семья!", "Классный образ", "Очень женственный образ и фотограф молодец!", "Яблоко от яблони далеко не падает", "Сын молодец и фотограф не нужен", "Красотка", "Очень красивое платье, на вас так шикарно смотрится", "Рахманчику отдельный "лайк", "Какая шикарная девушка, ваш образы глаз радуют", "Супер фото", - отметили восхищенные поклонники.

Напомним, в конце прошлого года Лидо внезапно объявила о расставании с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960657-kakaya-talantlivaya-semya-fotografom-poziruyuschey-lido-stal-ee-podrosshiy-syn/