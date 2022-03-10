"Сама нежность": Айжулдыз Адайбекова опубликовала архивное фото с мамой
Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала фото с молодой мамой и умилила подписчиков. Айжулдыз считает, что от женщины зависит многое в этой жизни, передает NUR.KZ.
Айжулдыз Адайбекова написала новый пост в Instagram. Актриса также поделилась в карусели несколькими фотографиями из своего архива.
"Главная героиня нашей жизни - это всегда женщина. Ведь от нее зависит многое. Она и мама, сестра, поддержка, друг, психолог, сила и мудрость. Поэтому, дорогие розы, процветайте", - отметила она (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)
На одной из фотографий маленькая Айжулдыз запечатлена с молодой мамой - певицей Жанар Айжановой. На другом фото Жанар держит на руках маленького внука Назара.
Подписчики оставили свои отзывы. Многие отметили сильное сходство матери и дочери, а некоторые заметили, что маленький Назар похож на свою маму.
"Я удивлен, что вы очень очень похожи на маму! Кстати, я обожаю вашу маму! Она хорошая актриса!", "Вы такая красавица", "Наконец-то лицо малыша увидели, на маму похож", "Сама нежность", - отметили они.
Напомним, Айжулдыз Адайбекова в купальнике ответила "уятменам". Ранее актриса рассказала, как поборола страх высоты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960020-sama-nezhnost-ayzhuldyz-adaybekova-opublikovala-arhivnoe-foto-s-mamoy/