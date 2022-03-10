"Сама нежность": Айжулдыз Адайбекова опубликовала архивное фото с мамой

Жанар Айжанова с маленькой дочерью. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала фото с молодой мамой и умилила подписчиков. Айжулдыз считает, что от женщины зависит многое в этой жизни, передает NUR.KZ.

Айжулдыз Адайбекова написала новый пост в Instagram. Актриса также поделилась в карусели несколькими фотографиями из своего архива.

"Главная героиня нашей жизни - это всегда женщина. Ведь от нее зависит многое. Она и мама, сестра, поддержка, друг, психолог, сила и мудрость. Поэтому, дорогие розы, процветайте", - отметила она (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)

На одной из фотографий маленькая Айжулдыз запечатлена с молодой мамой - певицей Жанар Айжановой. На другом фото Жанар держит на руках маленького внука Назара.

Подписчики оставили свои отзывы. Многие отметили сильное сходство матери и дочери, а некоторые заметили, что маленький Назар похож на свою маму.

"Я удивлен, что вы очень очень похожи на маму! Кстати, я обожаю вашу маму! Она хорошая актриса!", "Вы такая красавица", "Наконец-то лицо малыша увидели, на маму похож", "Сама нежность", - отметили они.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова в купальнике ответила "уятменам". Ранее актриса рассказала, как поборола страх высоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960020-sama-nezhnost-ayzhuldyz-adaybekova-opublikovala-arhivnoe-foto-s-mamoy/