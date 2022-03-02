"Как глоток воздуха": фанаты поблагодарили Татьяну Брухунову за позитивные фотографии
Жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна вызвала восторг фанатов, опубликовав новое фото. Запечатлевшись в солнечных лучах, Татьяна Брухунова порадовалась наступившей весне, передает NUR.KZ
"Солнце светит всем одинаково", - прокомментировала Татьяна новое фото в Instagram, снятое в машине.
Подписчики оценили позитивный снимок. Многие отметили, что им так не хватает добра в эти дни.
"Спасибо за то, что сохраняете спокойствие. Без него нельзя", "Фото супер! Всем добра и мира!", "Какая вы солнечная, смотрю и хочется улыбаться в ответ", "Так устаешь от негативной информации, а у вас как глоток воздуха", "Такая яркая Татьяна здесь", "Ух, какая красавица", "Необыкновенная", "Лучики солнца развеют тьму. Спасибо за такую пленительную фотографию", - отметили они.
Накануне молодая жена Петросяна продемонстрировала новый образ и приятно удивила своих фанатов. Они не поскупились на комплименты, отметив, что ей очень идет романтический стиль.
Критикующим же Татьяна посоветовала отписаться от нее.
"Сегодня любой контент вызывает хейт. И я не хочу ни под кого подстраиваться. Если я кого-то оскорбляю тем, что спасаюсь от стресса привычной жизнью - отпишитесь, пожалуйста", - заявила она.
Мы писали ранее, что Брухунова в вязаном чепчике вдохновила фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958878-kak-glotok-vozduha-fanaty-poblagodarili-tatyanu-bruhunovu-za-pozitivnye-fotografii/