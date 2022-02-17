"Весенняя прелестница": молодая жена Петросяна впечатлила фанатов новым нарядом

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 76-летнего Евгения Петросяна рассказала в соцсети, что уже настроена на весну. Наряд Татьяны Брухуновой высоко оценили подписчики, отметив, что у молодой мамы хороший вкус, передает NUR.KZ.

32-летняя Брухунова продемонстрировала в Instagram свой весенний наряд.

"Я целиком и полностью настроена на весну. Мои внутренние локаторы подпитываются пригревающими лучами солнца, обоняние ловит запах приближающегося тепла. Весна! По сути-то она не за окном, а в душе.

Невесомые полусапожки с декоративной шнуровкой из нежнейшей замши и мини-сумочка с отголоском ретро в шлифованной коже - первые ласточки этой весны в моем гардеробе, которые добавляют нужный флер февральским дням", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои теплые отзывы.

"Татьяна, как же красиво. В сумочку просто влюбилась", "Какая вы прелесть. Вы и есть весна", "Какой интересный образ", "Раздеваемся, встречаем весну", "Как красиво", "Очень классно оделись", "Весенняя прелестница", "Умеете удивлять! Радостно", "Сама элегантность", "Это прекрасно", "Как всегда сама стильная и милая девушка", "Девочка-веснушка", - написали они.

Мы писали ранее, что Татьяна Брухунова в вязаном чепчике вдохновила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956622-vesennyaya-prelestnitsa-molodaya-zhena-petrosyana-vpechatlila-fanatov-novym-naryadom/