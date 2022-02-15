"Чудесные": романтические фото 70-летнего Олега Газманова с женой растрогали фанатов

Олег Газманов с супругой. Фото: instagram.com/marinagazmanova

52-летняя Марина Муравьева-Газманова опубликовала в Сети романтические фотографии с 70-летним мужем Олегом Газмановым. Фотосессия вызвала восторг фанатов, которые не поскупились на добрые отзывы, передает NUR.KZ.

Супруга народного артиста России рассказала, что у них с мужем есть своя зимняя традиция.

"У нас есть одна традиция с мужем - мы каждую зиму вытаптываем огромное сердце на снегом засыпанном озере. Спросите зачем?

Да как-то само собой получилось одним солнечным, морозным днем, и так тепло стало от этой милой выходки, так теперь и повелось: мы вытаптываем сердце на озере и в наших сердцах расцветают чувства с новой силой. Попробуйте как-нибудь!

С Днем влюбленных вчера, сегодня и завтра, я тоже согласна с этим замечанием, не будем ограничиваться одним днем!" - написала Марина в Instagram, опубликовав на своей страничке серию красочных и теплых фотографий с мужем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики восхитились кадрами и отметили, что иметь такую искреннюю любовь - большое счастье. Пара вместе уже четверть века.

"Какие замечательные и милые традиции у вас, Марина!", "Чудесные", "Пусть сердце всегда будет наполнено любовью!", "Очень красиво", "Классно как!", "Просто потрясающая пара", "Так здорово придумали! Вот это креатив", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956129-chudesnye-romanticheskie-foto-70-letnego-olega-gazmanova-s-zhenoy-rastrogali-fanatov/