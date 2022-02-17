"Какие щечки!": Любовь Толкалина очаровала фанатов милым детским снимком

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина растрогала фанатов, опубликовав в соцсети свою детскую фотографию. 16 февраля она отметила свое 44-летие, передает NUR.KZ.

Дорогим снимком Любовь поделилась в Instagram. На фото маленькая Люба запечатлена с большим розовым бантом на голове и в нежном вязаном платьице. Улыбчивая девочка с забавной челкой умилила фанатов. Они оставили свои отзывы и поздравления.

"Вы необъятный космос, чудесная женщина!", "Свободная, настоящая, в вас столько жизни!", "Спасибо вашим родителям, что вас родили - красивую, позитивную, талантливую", "Мировая женщина", "Какие щечки!", "С днем рождения, вас! Огромного счастья!", "Маленькая принцесса", "Как вы прекрасны в свои 44 года", "Какая хорошая девочка Люба", "Прекрасная леди", "Прелестная девочка", "Ух ты, кнопка какая", - написали они.

Бывшая супруга Егора Кончаловского известна по ролям в фильмах "Антикиллер", "Побег", "Поздний срок", "И снова здравствуйте" и другим. Ее новая работа - сериал "Бег улиток", где Толкалина сыграла роль следователя.

Напомним, Любовь Толкалина в сексуальном бикини влюбила в себя Рунет. А недавно актриса призналась, что пережила сексуальное насилие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956634-kakie-schechki-lyubov-tolkalina-ocharovala-fanatov-milym-detskim-snimkom/