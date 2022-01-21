"То, что скрыто от посторонних ушей": Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии в детстве. Подписчики в соцсети были шокированы откровенным признанием актрисы, передает NUR.KZ.

43-летняя Любовь Толкалина сыграла роль следователя в сериале "Бег улиток". Она отметила, что сыграть в нем для нее было важно.

"Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие.

Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Толкалина неожиданно призналась в том, что пережила страшное потрясение в детстве.

"У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму.

Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной. С великолепной актрисой Дарьей Урсуляк. Психоделический триллер "Бег улиток" - сериал совсем не для всех, не пропустите", - продолжила она.

Шокированные подписчики постарались поддержать актрису.

"Как честно и публично вы делаете признания", "Насилие любое оставляет следы", "Обязательно буду смотреть", "Да, тяжеловатая тема. И играть, видимо, было непросто", "Сексуальное насилие - это та проблема, на которую нужно обратить особое внимание в современном мире", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952291-to-chto-skryto-ot-postoronnih-ushey-tolkalina-rasskazala-o-perezhitom-seksualnom-nasilii/