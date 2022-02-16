"Сама нежность": ожидающая малыша Алина Астровская снялась в пиджаке на голое тело

Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Украинская телеведущая, актриса и певица Алина Астровская готовится стать матерью. Экс-ведущая "Орла и решки" запечатлелась в новой фотосессии, где показала свой округлившийся животик, передает NUR.KZ.

Алина Астровская уже снималась топлес в "интересном" положении. Тогда она рассказала, как протекает ее беременность. Новая фотосессия в пиджаке на голое тело вызвала восторг фанатов.

"Как выяснилось, меня читает много мам. Девочки, буду рада вашим рекомендациям в этой новой для меня теме", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, в числе которых много звездных коллег, не увидели в фотографиях ничего пошлого. И полюбовались будущей мамочкой.

"Прелесть", "Какая же солнечная красота", "Очень красивая, беременность вам к лицу", "Великолепно и безупречно выглядишь", "Красивая, прекрасная, обворожительная", "Господи, сколько же в вас радости, искренности, добра, нежности, любви", "Максимальный уровень эстетики", "Сама нежность", - отметили они.

Среди восторженных комментариев затерялся один, взывающий к сохранению таинства этого чудесного состояния.

"Ну зачем фотосессию с животиком делать сексуальной? Я не понимаю. Это же такое прекрасное состояние и ассоциации другие", - заметила одна из подписчиц.

Напомним, экс-ведущие шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев поженились в начале прошлого года. Позже Алина поделилась кадрами бракосочетания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956335-sama-nezhnost-ozhidayuschaya-malysha-alina-astrovskaya-snyalas-v-pidzhake-na-goloe-telo/