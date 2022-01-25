"Пузожитель летал 15 раз": снявшаяся топлес Астровская рассказала о беременности

Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская, ожидающая малыша, снялась топлес и получила массу комплиментов от подписчиков в соцсети. Теледива также рассказала, как узнала о беременности и что изменилось в ее жизни, передает NUR.KZ.

32-летняя Алина Астровская и 38-летний Антон Лаврентьев скоро станут родителями. Будущая мама раскрыла все факты о своей беременности и сделала смелую фотосессию.

"Первые три теста были отрицательными и я подумала, что это просто задержка. С нами часто спит кошка, но неожиданно для меня, в одну из ночей она легла на живот и так мурчала до утра.

Проснувшись, я сделала тест и еще месяц не говорила Антону, что увидела две полоски", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Будущая мама отмечает, что у нее не было токсикоза, но она очень хотела гречку. Не было и перепадов настроения.

"Мне всегда казалось, что я буду супер-эмоциональной, но за восемь месяцев плакала два раза и то, все заканчивалось смехом.

Из одежды для беременных я купила только джинсы (все, что продают в специализированных магазинах - ужас и сплошное унижение).

Я, конечно, знала, что формы поменяются, но увидеть лифчик на себе на четыре размера больше обычного - шок!" - продолжила она.

Алина призналась, что летала почти всю свою беременность.

"Пузожитель за всю беременность летал 15 раз. Со мной дважды знакомились парни в кафе, не замечая огромный живот, а потом я вставала. Не перестала работать, заниматься спортом, танцевать, заниматься любовью и жить той жизнью, что была "до", - отметила она.

Астровская рассказала также, что уже выбрала себе акушерку. Сделала она это год назад.

Подписчики и звездные коллеги оставили свои комментарии и комплименты.

"Прекрасная!", "А почему Антону месяц не говорили? Вот это выдержка у вас", "Кажется, пузожитель летал уже больше раз, чем я за всю жизнь", "Такая красивая", "Счастья огромного вашей семье и пузожителю", "Идеальная беременность", "Классная беременяшка", - написали они.

Ранее мы писали, что беременная Астровская поразила своей растяжкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952790-puzozhitel-letal-15-raz-snyavshayasya-toples-astrovskaya-rasskazala-o-beremennosti/