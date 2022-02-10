"Не спортом единым": пощеголявшую фигурой в бикини Вику Боню заподозрили в пластике

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

42-летняя телеведущая Виктория Боня похвасталась фигурой в бикини. Фанаты восхитились ею, а некоторые решили, что идеальные формы получены с помощью фотошопа и пластики, передает NUR.KZ.

"Мне кажется, в ленте на хватает солнечных фото в бикини, согласны?" - написала Боня, добавив хештеги "бикини", "солнце", "лето" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ее фото и видео в серебристом бикини вызвали восторг верных фанатов и звездных коллег.

"Вик, фигура - топ", - отметила Ольга Бузова.

Не поскупились на комплименты и другие подписчики.

"Красотка, "Ты шикарная, Викуся", "Горячая королева", "Какая красота, в чем секрет такого животика?", "Мой идеал красоты", "Шикарно выглядишь", - отметили они.

А вот некоторые были уверены, что тут не обошлось без фотошопа. Другие предположили, что идеальная фигура Виктории - заслуга пластических хирургов.

"На животе проведена операция", "Фотошоп", "Хочу так доверять людям, как вы своим трусам", "Врачи старались", "Вы маску для лица натянули не туда", "Ну и труселя", "Зачем столько пластики? Неестественные бедра", "Без бикини тоже недурно выйдет", "Уже пора и без купальника", Попу сделала, жир в животике тоже убрала. Не спортом единым", - написали они.

Напомним, между Викторией Боней и Ксенией Собчак разгорелся скандал. Ксения высмеяла Боню за то, что та ради похудения ест галлюциногенный кактус. В ответ Боня обвинила Собчак в употреблении наркотиков и заявила, что готова пройти детектор лжи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955554-ne-sportom-edinym-poschegolyavshuyu-figuroy-v-bikini-viku-bonyu-zapodozrili-v-plastike/