Обвинившая Собчак в употреблении наркотиков Боня заявила, что готова пройти детектор лжи

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня записала обращение к Ксении Собчак, где "отчиталась" перед "своим личным наркологом" об эффекте употребляемого ею кактуса. Она также поинтересовалась, когда Собчак готова с ней пройти тест на наркотики, передает NUR.KZ.

Похоже, что конфликт Виктории Бони и Ксении Собчак только набирает обороты. Напомним, начался он с того, что Ксения в своей передаче высмеяла Вику за то, что та ест и рекламирует галлюциногенный кактус. В ответ Боня обвинила Собчак в употреблении наркотиков.

Боня записала видео в сторис своего Instagram, где показала эффект чудодейственного кактуса.

"Знаю, что моя "любимица" Ксения Анатольевна Собчак явно захочет узнать, каково держится там наркомания Виктории Бони, это же мой личный нарколог, я обязана отчитаться - все прекрасно, все хорошо. Эффект кактуса все еще держится. Жду ответа, как соловей лета, когда пойдем в лабораторию сдавать анализы на наркоту?" - заявила она.

Как отмечает "СтарХит" Собчак решила ответить на обвинения Бони в том, что она якобы употребляет наркотики.

"Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа "когда последний раз виделись, это было во время оргии", - заметила она.

В СМИ также появились комментарии адвоката Собчак, который заявил, что Ксения может подать в суд на Викторию по статье "Клевета". На что Боня ответила, что не боится судебных разбирательств.

"Я прям жду, готова пройти детектор лжи и взять распечатку звонков, благо номера у нас не изменились с тех пор. И потом придется Ксении заплатить за свою клевету о том, что я якобы клевещу и выплатить мне до миллиона рублей", - написала она.

Сторис Виктории Бони. Скриншот: instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1955369-obvinivshaya-sobchak-v-upotreblenii-narkotikov-bonya-zayavila-chto-gotova-proyti-detektor-lzhi/