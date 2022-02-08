"Слабо вместе со мной сделать тест?": Боня обвинила Собчак в употреблении наркотиков

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня предложила Ксении Собчак сдать тест на наркотики. Таким был ответ модели на критику Собчак, заявившей, что Боня употребляет и рекламирует галлюциногенный кактус, передает NUR.KZ.

В своей недавней передаче Собчак высмеяла Боню за употребление кактуса Сан-Педро для похудения.

"Это моя любимица, Виктория Боня, та активно ест кактус и худеет на глазах. Не спешите опустошать цветочные горшки на подоконниках, нужного растения вы не найдете...

Сан-Педро - не имя, а галлюциногенное растение, содержащее мескалин. Он запрещен в большинстве стран, в том числе и России, но Вика по этому поводу не заморачивается", - рассказала Собчак.

Боня не стала молчать и записала видео, где обратилась к своим подписчикам.

"Ребята, я услышала серьезные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Вам, наверное, интересно, кто выдвинул такие обвинения. Это моя любимая нелюбимица, Ксения Собчак", - сказала Боня.

Она обвинила Собчак в употреблении наркотиков, вспомнив про давний звонок.

"Помнится, последний звонок от Собчак поступал мне много лет назад, это было в сентябре и хочу обратить внимание, что на часах было где-то 4-5 часов дня.

У нее был такой голос как будто с него убрали живые нотки звука. Она говорит: "Ты не знаешь, где сейчас можно достать белого? Я тут загулялась с друзьями, и у нас все закончилось". Я говорю: "Я не знаю, я не по этому делу".

После этого Собчак мне больше не звонила. Это было много лет назад и я об этом молчала. Но запомнила этот звонок очень хорошо, потому что понимала, что эта информация может мне когда-нибудь пригодиться. И она пригодилась", - рассказала Боня.

Виктория предложила Ксении сдать тест на наркотики, чтобы узнать "на чьей стороне правда".

"Моя любимая Ксения, а вам слабо вместе со мной справедливости ради сделать тест на наркотики? Если будешь готова, пиши, номер мой ты знаешь", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1955064-slabo-vmeste-so-mnoy-sdelat-test-bonya-obvinila-sobchak-v-upotreblenii-narkotikov/