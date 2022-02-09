"Ах, эти ноги!": Кристина Асмус в экстремальном мини и ботфортах впечатлила фанатов

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса и телеведущая Кристина Асмус продемонстрировала длинные ноги в ультракоротком платье и ботфортах. Фанаты рассыпались в комплиментах, передает NUR.KZ.

33-летняя актриса опубликовала фото в новом стильном образе в Instagram, но не оставила никакой подписи к нему. Экс-супруга шоумена Гарика Харламова предстала в эффектном черном мини-платье и такого же цвета ботфортах на шпильке.

Впечатленные ее красивой фигурой фанаты оставили свои отзывы.

"А где же угарные хештеги?", "Очень эротично", "Очень стильно и супер сексуально выглядишь", "Ах, эти ваши ноги!", "Крис, ты секси", "Ох, какая девушка", "Ух, классная фотка", "Кристина, ты прекрасна", "Пиковая дама", "Эффектно", "Ух ты! Слов нет!", "Хороша, чертовка, хороша", "Кристюша - сама скромность, так застенчиво отвернулась к столбу", "О, роковая!", "Секс-символ 2022 года", "Богиня", - написали они.

Асмус - талантливая актриса и для нее не составляет труда воплотить на экране любой образ. К примеру, она сообщила, что сыграет в новом фильме монашку. А недавно рассказала, что скоро на экраны выйдет еще один фильм с ее участием "Хочу замуж".

Ранее актриса призналась в зависимости, которую не в силах побороть сама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955292-ah-eti-nogi-kristina-asmus-v-ekstremalnom-mini-i-botfortah-vpechatlila-fanatov/