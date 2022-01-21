"Большей глупости совершить было нельзя": Асмус призналась в зависимости и попросила о помощи (фото)

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась в зависимости, которую она не в состоянии победить. Знаменитость призналась, что попала в сложную ситуацию из-за своего перфекционизма, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асмус объявила, что у нее две новости: хорошая и плохая.

"Короче. Я начала курить. В 33 года. До этого даже не держала сигарету в руках", - заявила актриса.

Кристина пояснила, что все началось из-за съемок.

"Летом я снималась в проекте "Люся", где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое (короче, вообще не я). Я думала, главное - сделать уверенное лицо, но не тут-то было. Один из актеров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съемок и сказал: "Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь". Ну и мой внутренний перфекционист сразу же пришел в бешенство, и я начала учиться делать это по-честному.

Потом на съемках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку", - объяснила звезда.

По словам Асмус, она страдает от пагубной привычки уже на протяжении семи месяцев.

"Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала, люди не бросают просто потому что не хотят. Большей глупости в 33 года совершить было нельзя", - призналась актриса.

Хорошей новостью она назвала свои планы бросить курить.

"С понедельника. Нет, со следующего. Ну, ок, максимум после тяжелого проекта в феврале. Аааа! Помогите! И дети. Если вдруг вам на глаза попался этот пост. Пожалуйста. Не делайте этого ни в коем случае! Курение очень вредит здоровью!" - резюмировала Кристина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952256-bolshey-gluposti-sovershit-bylo-nelzya-asmus-priznalas-v-zavisimosti-i-poprosila-o-pomoschi-foto/