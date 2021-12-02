"Красивая чертовка": Водонаева едва уместила объемную грудь в платье с тугим корсетом

Алена Водонаева и Моссаб Рашван. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Журналистка, телеведущая и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева взволновала фанатов жаркой фотосессией. 39-летняя теледива снялась в паре с молодым красавцем из Эмиратов, передает NUR.KZ.

"Просто наступила зима. Хочется в Румынию. На карете. В замок. К цыганам и Дракуле, а не вот это вот все", - подписала фотографии Алена в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Партнером 39-летней теледивы по съемкам стал 21-летний студент РУДН, модель Моссаб Рашван. Слухи об их романе муссировались в СМИ, когда Водонаева появилась в сопровождении молодого иностранца на одном из светских мероприятий в Москве.

Жаркие фотографии не оставили равнодушными подписчиков телеведущей. Они отметили, что у снимков потрясающая энергетика.

"Попадая к цыганам, до Дракулы дело не дойдет", "Какая же красивая и сексуальная девушка, а у этого парня, наверное, от такой роскошной Алены сердце остановилось", "Ого, какая росомаха. Горяч!", "Энергия от фото бьет фонтаном", "Роскошная женщина, слов нет, даже дыхание перехватило", "Красивая чертовка", "Это божественная фотосессия!", "Вот она, естественная красота и страсть", "Думала Джаред Лето", - гласят комментарии фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944989-krasivaya-chertovka-vodonaeva-edva-umestila-obemnuyu-grud-v-plate-s-tugim-korsetom/