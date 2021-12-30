"Мужчины, осторожнее": Алена Водонаева взволновала Сеть обольстительными кадрами

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

39-летняя российская телеведущая и блогер Алена Водонаева вызвала споры в Сети, опубликовав чувственные кадры. Одни принялись хвалить красавицу, другие пристыдили, напомнив, что у нее есть 11-летний сын, передает NUR.KZ.

Водонаева опубликовала рабочие кадры своей пикантной фотосессии.

"Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок, которые тоннами хранятся в телефоне. У меня не хватает памяти в телефоне, поэтому буду удалять видео.

А чтобы не удалять в никуда, пусть будут в ленте моего профиля. Любите сирень? Я очень", - написала Алена в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Верные фанаты отметили, что кадры их очень впечатлили. Они не поскупились на лестные отзывы для знойной красавицы.

"Очень красиво, Алена! Это искусство!", "Шикарная, восхищаюсь много лет", "Нежно, супер!", "Какая же прекрасная съемка у нас получилась", "Я женщина традиционной ориентации, но что-то прям горячо, мужчины, осторожнее", - гласят восторженные комментарии.

Однако некоторые пристыдили актрису, у которой растет сын Богдан.

"Куда катится мир, ваза между ног - это норма. Печалька", "Пахнет отчаянием и одиночеством, а не сиренью", "Представляю, как обрадуются одноклассники Богдана и их родители", "Я всегда думаю о том, как сыновья этих женщин будут видеть такие фото и видео, это норма?" - возмутились моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949290-muzhchiny-ostorozhnee-alena-vodonaeva-vzvolnovala-set-obolstitelnymi-kadrami/