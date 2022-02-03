"Мамочки-домохозяйки налетят": Адель Вейгель впечатлила Сеть жаркой фотосессией

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Звезда шоу "Холостяк" Адель Вейгель вновь раззадорила поклонников жаркой фотосессией. Моралисты попытались пристыдить молодую модель за "откровенность", передает NUR.KZ.

Адель любит шокировать свою читательскую аудиторию в Instagram. Здесь у нее около полумиллиона подписчиков.

"Угнала тебя, ну и что ты мне сделаешь?" - подписала фото Адель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики не поскупились на многочисленные комментарии и "лайки".

"Ну и что же тут криминального, это если дословно", "Что за пожар!", "Можешь не возвращать меня", "Шикарная девушка", "Ох, сейчас мамочки-домохозяйки налетят", "Адель, я в шоке", "Какие ножки, какая талия и грудь!", "Просто огонь", - отметили они.

Некоторые попытались пристыдить модель за такие, на их взгляд, откровенные снимки.

"Сколько занималась спортом, почему же тогда не худеешь?", "А такие фото еще модные?", "Для чего такие фотографии?", "Аллегрова в новом формате?", "Без трусиков?" - оставили они свои комментарии.

Ранее Вейгель показала горячие фотографии с пляжа, она также взволновала Рунет рабочими кадрами пикантной фотосессии. Крутившего роман с Сашей Дони рэпера Тимати заметили в компании Адель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954380-mamochki-domohozyayki-naletyat-adel-veygel-vpechatlila-set-zharkoy-fotosessiey/