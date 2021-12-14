"Бывший будет смотреть и расстраиваться": звезда "Холостяка" устроила жаркую фотосессию

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница шоу "Холостяк" Адель Вейгель, с которой рэперу Тимати приписывали роман, взволновала Рунет рабочими кадрами пикантной фотосессии. Девушка также заявила, что ее бывший парень пожалел, что расстался с ней, передает NUR.KZ.

Волнующие кадры Адель опубликовала в Instagram. Публикация получила немало восторженных отзывов. Звезда шоу "Холостяк" своим сексуальным образом вновь взволновала фанатов.

"Самая шикарная девушка", "Четкая, красивая", "Все, женюсь, не глядя", "У вас глаза красивые, я еще в "Холостяке" увидела взгляд", "Что за красотка", "С кудряшками лучше", "Это образ лучшее, что я видел, вы - идеал красоты", "Опять кресло помяла", "Аделька-супремоделька", "Оргазм для эстетов", "Топ", "Марку бюстгалтера можно узнать?", "Ну если не огонь, то кто?!", "Бывший будет смотреть и расстраиваться", - гласят комментарии подписчиков.

Адель ответила на комментарий о бывшем возлюбленном.

"Он сразу, как со мной расстался, начал расстраиваться", - заявила девушка.

Отметим, что рэперу Тимати приписывали роман с Адель Вейгель. Однажды они весело провели время за просмотром фильма в одном из столичных кинотеатров, где вели себя как пара.

Накануне девушка порадовала новой фотосессией. Широкий пиджак едва прикрыл кружевное черное белье, огненный образ дополнили черные кожаные ботфорты и солнцезащитные очки.

Напомним, ранее звезда "Холостяка" показала жаркие фотографии с пляжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946808-byvshiy-budet-smotret-i-rasstraivatsya-zvezda-holostyaka-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu/