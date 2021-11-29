"Тима счастливчик": звезда "Холостяка" Адель Вейгель показала жаркие фото с пляжа

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница шоу "Холостяк", роман с которой приписывают рэперу Тимати, поделилась волнующими снимками из Дубая в соцсети. Модель осыпали комплиментами, однако не обошлось и без доли критики в адрес красавицы, передает NUR.KZ.

"Тебя не слышно", - подписала Адель фото в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Волнующие кадры нашли отклик в сердцах верных фанатов. Они не поскупились на лестные отзывы.

"Ты такая красивая!", "Сексуальная", "Такого красивого заката я еще не видела", "Как можно быть такой красивой и прекрасной?", "Какая фигура", "Тима счастливчик", "Фигура сок", "Отличная форма", "Ух, топ", "Классная девчонка", "Там по ходу еще жарче стало", "Огнище", "Шикарная", - отметили они.

Другие подписчики не были настроены дарить комплименты. Но не пожалели слов критики в адрес модели.

"Мне одному показалось, что на первом фото она писает?", "На первом фото потекло что-то", "Что за струя?", "Как тебе не стыдно прям на пляже писать, где люди ходят?!", "Зато слышно шум писающей струи",

"Адель, реклама твоего тельца опасна и не рентабельна, а булки все-таки висят, качай или на массаж сходи, ну думаю, кто-нибудь с евриками клюнет", "Только в порно сниматься. Вид сзади красивый очень", - заключили комментаторы.

Напомним, крутившего роман с украинской моделью рэпера Тимати застали в компании Адель Вейгель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944348-tima-schastlivchik-zvezda-holostyaka-adel-veygel-pokazala-zharkie-foto-s-plyazha/