"Срочно накормить!": фанаты ужаснулись худобе Маши Горбань в период беременности

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Мария Горбань, этим летом во второй раз ставшая мамой, опубликовала в соцсети фотографии первых месяцев своей беременности. Однако фанатов ужаснула худоба 34-летней артистки, передает NUR.KZ.

Маша похвасталась снимками в бикини в Instagram. Но заметила, что на фото она уже носит под сердцем малыша Никиту, которого родила во втором браке от Кирилла Зоткина. Мальчик появился на свет в августе этого года.

"Это не просто очередные фото в купальнике! Тут я на втором месяце беременности. Фотографирует меня доча, а внутри меня сыночек", - подписала Маша фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фолловеры и звездные коллеги оставили восхищенные отзывы.

"Невероятная фигура", "Ух, а так и не скажешь", "Невозможно глаз отвести", "Прекрасная форма", "Роскошная Мария", "Невероятная", - написали они.

Не обошлось без "ложки дегтя". Подписчики ужаснулись худобе актрисы, но отметили ее пышную грудь.

"Срочно накормить!", "Накормите Машу", "Что-то больно тут худосочная получилась", "Просто худыха", "Уж сильно худая", "А почему грудь большой кажется?", "Маш, вот вы не едите что ли ничего, а?", "Хорошие дыни", "С грудью вы переборщили", "Сверху хорошо, а внизу маловато", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942733-srochno-nakormit-fanaty-uzhasnulis-hudobe-mashi-gorban-v-period-beremennosti/