"Цветок должен быть распущен": звезда сериала "Кухня" восхитила фанатов идеальными формами

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Маша Горбань, наиболее известная по сериалам "Кухня" и "Я лечу", восхитила фанатов отличной формой после родов. Маша продемонстрировала фигуру в монокини и собрала море комплиментов, передает NUR.KZ.

Маша Горбань в лавандовом купальнике запечатлелась с прекрасными цветами в руках. Фото с отдыха в Шри-Ланке актриса разместила в Instagram.

"Девушка красива как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики восхитились безупречной фигурой 35-летней актрисы, которая этим летом родила сына. В начале этого года Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина.

"Вы красотка", "Повезло тому, кто опыляет этот цветок", "Шикарная!", "Маша, вы вдохновляете нас. Ваша харизма и тепло передается через ваши фото", "Красота какая", "Какая тоненькая, красивая и умная", "Так держать, Мария", "Огонечек девочка", "Как всегда на высоте", "Уф, у мужчин слюнки потекли!", "Восхищения достойная дева", Какая прелесть, ничего пошлого", "Маша, вы в курсе что вы родили? Фигура огонь!" - отметили фанаты.

Напомним, фанаты ужаснулись худобе Маши Горбань в период беременности. Ранее актриса "засветилась" в узбекском чапане на Бали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949260-tsvetok-dolzhen-byt-raspuschen-zvezda-seriala-kuhnya-voshitila-fanatov-idealnymi-formami/