"Миленькие ямочки": Катерина Шпица показала детское фото и умилила фанатов

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица порадовала подписчиков в соцсети архивным снимком. Она показала, какой была в детстве, и умилила фанатов, передает NUR.KZ.

Катерина сообщила, что стала гостьей программы "Родом из детства" на "Детском радио", которая выйдет в эфир 15 января. Актриса расскажет о детстве.

"Буду рассказывать о многом, что касается этого важнейшего в жизни каждого человека этапа. Но и не только о нем! Присоединяйтесь, жду ваши уши", - отметила она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса показала, какой была в детстве. Умиленные снимком подписчики оставили восторженные отзывы. Они отметили, что 36-летняя актриса мало изменилась.

"Детская непосредственность подчеркнута нежностью грации", "Была просто прелесть, стала неотразимой красавицей!", "Красотка и в детстве и сейчас", "Такая лялечка! А сейчас просто глаз не оторвать", "Взгляд все тот же", "Не сильно изменилась", "Куколка. Всегда прекрасна!", "Миленькие ямочки", "Очень миленькая была и стала еще краше", - гласят комментарии.

Напомним, фото Катерины Шпицы с супругом раскритиковали подписчики. Показавшая снимок без одежды в бане актриса напомнила фанатам Волочкову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950675-milenkie-yamochki-katerina-shpitsa-pokazala-detskoe-foto-i-umilila-fanatov/