"Принимаю себя такой, какая есть": Макеева показала, как выглядит без косметики и фильтров

Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

40-летняя Анастасия Макеева не побоялась опубликовать фото без фильтров, отметив, что любит себя и свою внешность. Подписчики уверены, что выглядеть прекрасно актрисе помогает любовь, ведь она не раз убеждала, что счастлива в браке, передает NUR.KZ.

"Довольная и даже не уставшая, что странно. Долгожданное фото без косметики и фильтров (только остаточек от стрелочек татуаж). Мне 40, и я люблю свое тело и свое лицо, я кайфую от себя и принимаю себя такой, какая я есть", - написала Макеева в Instagram, опубликовав "честные" фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Анастасия Макеева с пасынком. Фото: instagram.com/makeevan

Подписчики актрисы оставили свои отзывы под постом. Многие отметили, что она стала еще краше благодаря счастливому браку. Весной прошлого года Анастасия вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова - отца четверых детей.

"Красавица! Да, очень важно любить себя!", "Настя, вы шикарная женщина, вам всего лишь 20", "Очень естественно и красиво", "Какая вы красивая", "Очень уставшая, с косметикой, конечно же, лучше!", "Красотуля! Тяжело в таком ритме работать, желаю больше положительных эмоций!", "Обыкновенная женщина в 40 лет", "Красотка и без фильтра, и без косметики", - гласят комментарии.

Мы писали ранее, что пасынок Макеевой остался жить с нею и отцом по решению суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1950521-prinimayu-sebya-takoy-kakaya-est-makeeva-pokazala-kak-vyglyadit-bez-kosmetiki-i-filtrov/