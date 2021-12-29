"Две звезды": тяжело перенесший коронавирус Серов опубликовал старое фото с Николаевым

Александр Серов и Игорь Николаев. Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Певец Александр Серов опубликовал в Сети старое фото с композитором Игорем Николаевым и порадовал своих подписчиков. Они отметили, что артисты и сейчас очень привлекательны, передает NUR.KZ.

В октябре Александр Серов попал в реанимацию с 75% поражения легких. Композитор Игорь Крутой попросил фанатов помолиться за его друга. А экс-супруга посвятила Серову трогательные строки.

Позже дочь певца сообщила о его состоянии на шоу "Пусть говорят". Девушка подверглась критике хейтеров, они обвинили ее в том, что дочь "пиарится на болезни отца".

Александр Серов поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие и молился за его здоровье. В этот раз он опубликовал в соцсети старое фото, которым поделился с ним Игорь Николаев.

"Сегодня утром Игорь порадовал меня этим фото. Как будто и не было этих 30-ти лет… Друзья! Поздравляем вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника - Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!" - написал артист на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали архивную фотографию.

"Здесь молоды, красивы, вы и сейчас хорошо выглядите. Супер фото!", "Какие красивые", "Какая замечательная раритетная фотография", "Ждем новых песен!", "Две звезды", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949162-dve-zvezdy-tyazhelo-perenesshiy-koronavirus-serov-podelilsya-starym-foto-s-nikolaevym/