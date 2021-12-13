"Гулять в трусах смело": показавшая подтянутые ягодицы Глюкоза раззадорила Сеть

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, взволновала фолловеров, разместив новое видео. Многие отметили, что у артистки замечательная фигура, а некоторые не удержались от критики, передает NUR.KZ.

Глюкоза опубликовала видео в Instagram. За короткое время оно набрало множество "лайков" и комментариев. На кадрах босая артистка грациозно прошлась по песку, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы.

Фанаты отметили, что 35-летней Глюкозе есть, чем похвастаться.

"Не пойму️, для тебя время остановилось?", "Огонь фигурка", "Эх, красотка", "Всегда супер, огромный труд", "Ух, какая девушка", "Такая красивая и грациозная, как кошечка", "Вау, пушка", "Секси", "Чертовски привлекательна", "Ох, уж эта Наташа со своей фигуркой!", "Нежная сексуальность", - написали восхищенные подписчики.

Однако некоторые отметили, что не понимают смысла подобных кадров. Однажды певица уже смутила фанатов, обнажив ягодицы. А ранее артистку в экстремальном бикини распекли блюстители нравственности.

"Покажи уже что-то другое", "А ножки коротковаты", "Коротконожка, это факт", "Гулять в трусах смело", "К чему такие видео?", "Все время ходит в трусах, у нее нет вещей?", "Неужели больше нечего показать?" - возмутились комментаторы.

Мы писали также, что Глюкоза вступилась за дочь, которую выгнали из школы за курение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946722-gulyat-v-trusah-smelo-pokazavshaya-podtyanutye-yagoditsy-glyukoza-razzadorila-set/