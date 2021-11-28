"Где детям курить?": Глюкоза вступилась за свою дочь, которую выгнали из школы за курение

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) рассказала о своей 14-летней дочери, которую выгнали из школы за курение.

Глюкоза стала гостем шоу на YouTube-канале Джарахов. Ведущий подкаста Эльдар Джарахов отметил, что старшая дочь Глюкозы удивила его своим отношением к жизни во время их общения.

Певица рассказала, что 14-летняя Лида слишком неординарная девочка, которая любит эпатировать и придерживается свободных взглядов. Глюкоза призналась, что ее дочь уже дважды выгоняли из школ.

По словам певицы, в одном случае девочку выгнали за курение. Школьников поймали с вейпами.

"Их ловят за курением вот этих вейпов. Причем, ловят целую компанию", - рассказала Глюкоза.

После этого певица пошла на разговор с директором.

"Вот эта свобода, которая на нее свалилась, она, как мне кажется, с ней немного не справилась. Но с другой стороны, а где детям курить? Они в машине едут с родителями, они курить не могут. Из школы их не выпускают. Они все время в школе. А есть дети, которые курят. Ну сделайте уже детям место для курения!" - заявила она.

Как отметила Глюкоза, в компании ее дочки курят несколько человек, однако выгнали только Лиду.

"Потому что она яркая, она заводила и она, как бы организатор", - считает певица.

Глюкоза также отметила, что в школе была полная свобода, например, детям разрешали не носить форму, делать различные прически и даже пирсинг. После прихода в это учебное заведение Лида начала экспериментировать с внешностью, брила голову налысо, красила в яркие цвета, даже самостоятельно набила себе тату на теле.

Стоит отметить, что старшая дочь Глюкозы тоже пробует себя на сцене. Девочка выступает под псевдонимом Ray.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944298-gde-detyam-kurit-glyukoza-vstupilas-za-svoyu-doch-kotoruyu-vygnali-iz-shkoly-za-kurenie/