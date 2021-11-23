"С одеждой какие-то проблемы?": Глюкозу распекли за фото в экстремальном бикини

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. И если верные фанаты осыпали ее комплиментами, то некоторые посчитали, что такие снимки неуместны, передает NUR.KZ.

Глюкоза поделилась новыми фотографиями из Испании в Instagram. Ее стройная фигура покорила сердца фанатов. Подписчики не поскупились на комплименты и "лайки".

"Прекрасная Наташенька!", "Классная такая", "Очень фотогеничная. Прям глаз радует!", "Наталья, вы супер!", "Самая красивая женщина!", "Огненная!", "Ты очень красивая", "Какая красотка", "Боже, это гениально!", "Супер фигура!", "Куда уж красивее, некуда!" - отметили восторженные фанаты.

Однако не всем фото в купальнике пришлось по душе. Некоторые посчитали, что Глюкоза увлеклась пляжными фотосессиями.

"У вас с одеждой какие-то проблемы, что вы в купальнике постоянно? Зимой и летом - одним цветом. На вашей странице, одно самолюбование и все", "В чем прикол таких видео?", "Отстриги ты же свои три волосинки!!! Неужели не видишь, что вообще вида нет у твоих волос, всю картину портят!", "Кукла какая-то", "Просто показывает свое тело", - отметили они.

Мы писали ранее, что загорающую на пляже в бикини Глюкозу подписчики предупредили о клещах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943456-s-odezhdoy-kakie-to-problemy-glyukozu-raspekli-za-foto-v-ekstremalnom-bikini/