"Перекосило фотошопом": Бузову на новом фото не узнали фанаты

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь стала обсуждаемой персоной в Сети. Подписчики отметили, что в новом образе артистка совсем не похожа на себя, а больше смахивает на Полину Гагарину, передает NUR.KZ.

Теледива разметила новое фото в Instagram. Бузова запечатлена на снимке в вечернем платье гранатового цвета с высоким разрезом.

"Скоро будет много сюрпризов", - подписала фото Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились Ольгой, другие отметили, что знаменитость увлекалась фотошопом, да так, что стала мало похожа на себя.

"Хороший фотошоп под Гагарину", "На Полину Гагарину похожа", "Зачем так много фотошопа", "Кто это?", "Теперь Гагарина", "Сама на себя не похожа", "Перекосило фотошопом вас", "Какая же ты тут красивая и нежная", "Оля, может ты влюбилась в доктора?", "Новогодняя такая", "Олечка, что с твоей ногой?", "Перефотошоп получился", "Бедная, что косметологи делают с тобой", "Наконец-то сняла эти лохмы", "А что с пальцами на ногах?", "Туфли малы", "Заштукатурили, что на себя не похожа", - написали они.

Мы писали ранее, что Ольга Бузова призналась, что ей требуется операция, но пока она этого сделать не может, поскольку есть риск потерять зрение. Позже певицу госпитализировали с травмой руки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945920-perekosilo-fotoshopom-buzova-na-novom-foto-napomnila-fanatam-polinu-gagarinu/