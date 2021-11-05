"Большой риск потерять зрение": Бузова призналась, что ей требуется операция

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Эпатажная телеведущая и певица Ольга Бузова провела вечер откровений с подписчиками в Instagram. Она без утайки ответила на вопросы о личной жизни, здоровье, пластике и предстоящих планах, передает NUR.KZ.

Ольга Бузова порадовала фанатов, ответив на их многочисленные вопросы. Так, теледива призналась, что у нее плохое зрение. Несмотря на то, что у нее большой минус, Ольга не может сделать операцию по медицинским показаниям.

"Я никогда не была беременна и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после", - написала Бузова.

Сторис Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая также заверила, что никогда не делала пластических операций.

"Научилась любить и принимать себя такой, какая есть. Но над телом всегда работаю в спортзале и качаю мозги", - написала она.

Ранее Бузова делилась планами, что собирается изучать историю. Она всерьез задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ. Об этом она рассказала подписчикам, попутно похваставшись шикарным букетом от незнакомца.

Сторис Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86

Кстати, в личной жизни Бузова следует своим принципам. В отношениях у нее есть три своих "нет".

"Нет насилию, изменам и лжи. Через все это я проходила, к сожалению. И теперь точно знаю, что нет. Никогда такого в отношениях у меня не будет. А если произойдет, то это автоматически The end", - заявила Ольга.

Сторис Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86

Похоже, что Новый год телеведущая встретит в России, хотя ее хобби - это путешествия. Но пандемия вносит свои коррективы в планы знаменитостей.

"1 января у меня работа, поэтому вряд ли смогу улететь куда-то. Каждый день думаю об этом. С такой ситуацией в стране сложно стало планировать", - отметила она.

Сторис Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86

Бузова сообщила фанатам, что скоро состоится премьера ее нового клипа, выхода которого она и сама ждет с нетерпением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940788-bolshoy-risk-poteryat-zrenie-buzova-priznalas-chto-ey-trebuetsya-operatsiya/