"К сожалению, лучше не становится": Ольга Бузова попала в больницу

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова угодила в больницу. Российскую певицу госпитализировали с травмой руки. Знаменитость предупредила поклонников, что исчезнет из соцсетей на некоторое время.

Российская певица Ольга Бузова поделилась неприятной новостью — она вынуждена пропасть из поля зрения поклонников из-за проблем со здоровьем.

Об этом звезда соцсетей рассказала на своей странице в Instagram. По словам поющей телеведущей, врачи настояли на том, что она должна лечь в больницу.

"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", — сообщила артистка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Напомним, что недавно певица получила травму руки. У Ольги диагностировано защемление нерва, поэтому сейчам она едва может пошевелить конечностью. По словам врачей, на полное восстановление понадобится до двух месяцев.

Это время артистка решила заняться здоровьем, отдыхом и восстановлением.

К слову, минувшей весной Ольга уже была экстренно госпитализирована. Блондинка перенесла операцию и несколько дней находилась в реанимации. Фанаты в один голос утверждают: Бузовой необходима передышка.

Ранее Ольга Бузова призналась в проблемах со зрением. Несмотря на то, что у нее большой минус, Ольга не может сделать операцию по медицинским показаниям.

"Я никогда не была беременна и пока не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение", - поделилась звезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1943494-k-sozhaleniyu-luchshe-ne-stanovitsya-olga-buzova-popala-v-bolnitsu/