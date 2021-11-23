"Женщина-праздник": образ Мадины Садвакасовой для TikTok вызвал споры в Сети

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Новый образ отечественной певицы Мадины Садвакасовой для TikTok удивил ее подписчиков. Одни отметили его оригинальность, другие пристыдили 42-летнюю артистку за увлечение трендами, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова решила не отставать от заданных трендов и снять видео в стиле TikTok.

"Шок. Поздравите или пристыдите меня, не знаю, но я вошла в TikTok в таком образе", - написала она в Instagram.

Короткое эффектное видео не оставило равнодушным поклонников певицы. В сторис Мадина показала, как создавались эти кадры.

Подписчики разделились во мнениях. Одни выразили Мадине свое восхищение и отметили, что их любимая артистка всегда держит руку на пульсе времени, другие раскритиковали и посчитали, что она подает "плохой" пример для молодежи.

"Женщина-праздник, женщина-люстра", "Вот это прям круто", "Вы люстру рекламируете?", "Супер, вы богиня", "Красавица", "Зачем вам это? Такое вы даете воспитание молодежи? Не к лицу", "Мадине все идет", "Пусть, что хотят, то и говорят. Крутой TikTok получился", "Зачем вам снимать TikTok?", "Хорошо получилось", "Нечего здесь стыдиться, все же снимают такое", - отметили они.

Мы писали ранее, что Мадина Садвакасова удивила смелыми образами. Артистка также заинтриговала фанатов снимком с незнакомцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943518-zhenschina-prazdnik-obraz-madiny-sadvakasovoy-dlya-tiktok-vyzval-spory-v-seti/