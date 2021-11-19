"Подол платья все короче": "уятмены" раскритиковали Жулдыз Абдукаримову за "нескромный" наряд

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова подверглась критике моралистов в Сети. Они посчитали, что платье актрисы слишком короткое. "Уятмены" убеждены, что носить такое не подобает матери четверых детей, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова, как и многие ее звездные коллеги, посетила премьеру фильма "Тойхана", продюсером которого выступила актриса Куралай Анарбекова.

Жена Кайрата Нуртаса опубликовала фотографии с мероприятия в Instagram.

"С премьеры комедии "Тойхана". Куралай, это прекрасная работа. Желаю тебе творческих успехов", - подписала она.

Однако среди подписчиков Жулдыз разгорелся спор. Одни посчитали, что актриса надела слишком короткий наряд для выхода в свет, другие убеждали, что Жулдыз еще слишком молода, чтобы облачаться только в макси.

"Жулдыз, подол вашего платья становится все короче", "Что-то стиль хромает", "А если вдруг наклонитесь, подол же не прикроет ноги", "Молодая же еще, пусть носит короткое", "Ей очень идет", "И ничего не коротко, что вы ищете повод для критики?!", "Не коротко же слишком, что же она должна одеваться, как старушка?", "Жуля, делай красиво, молодец!" - написали они.

Напомним, загадочное послание Кайрата Нуртаса обеспокоило Казнет. Его мама, Гульзира Айдарбекова также встревожила фанатов своим постом в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942879-podol-platya-vse-koroche-uyatmeny-raskritikovali-zhuldyz-abdukarimovu-za-neskromnyy-naryad/