Отец Бритни Спирс потребовал немедленного прекращения опекунства над дочерью

Джейми Спирс. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Джейми Спирс потребовал немедленного прекращения опекунства над дочерью, передает The Guardian.

Адвокат отца американской певицы Бритни Спирс заявил, что его клиент "не видит причин" продолжать опекунство, которое продолжалось 13 лет. Тем более это противоречит желаниям его дочери.

"Джейми не видит причин, по которым опекунство должно продолжаться какое-то время, и утверждает, что он не заинтересован в продолжении этого", - говорит представитель.

Следующее слушание по делу об отмене опеки над Спирс состоится 9 ноября.

В конце сентября суд Лос-Анджелеса отстранил Джейми Спирса от опекунства над Бритни и ее состоянием. Также был назначен временный надзор над ее финансами. К слову, состояние певицы оценивается в 60 миллионов долларов. После этого Спирс выложила откровенные снимки в Instagram.

Ранее она объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари в соцсетях. А журнал Time назвал ее самой влиятельной персоной года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940469-otets-britni-spirs-potreboval-nemedlennogo-prekrascheniya-opekunstva-nad-docheryu/