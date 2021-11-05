"Упс, платье сползло": экс-ведущая "Орла и решки" засветила грудь на фото с любимым

Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Украинская певица и актриса Алина Астровская поделилась романтичным снимком в соцсети. Бывшая ведущая "Орла и решки" оголила грудь на фото, где обнимает супруга, чем смутила блюстителей нравственности, передает NUR.KZ.

Алина Астровская счастлива в третьем браке. В начале года она вышла замуж за российского певца Антона Лаврентьева. Позже теледива рассказала о казусах на бракосочетании.

Алина опубликовала фото, которое пришлось по душе фанатам и смутило моралистов.

На снимке она нежно прижимается к мужу, при этом лиф платья у артистки спущен и видна округлая грудь. Фото Астровская сопроводила авторским стихотворением.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни заверили, что вышло очень красиво.

"Как же это красиво! Эротичное искусство", "Какая же вы красивая пара!", "Очень красивое фото", "Как чувственно", "Пронизывающе и трепетно", "Как тонко и красиво, со шлейфом перченой ванили", - написали они.

Другие увидели в этом намек на пошлость.

"Упс, платье сползло", "Без обнаженной груди сегодня никуда", "О, си*и в ход пошли", "Си**ку обязательно надо выставить?", "Лифак сдуло", "Разве ваши фото и ваши эмоции, ваша семья должны быть народным достоянием?" - отметили комментаторы.

Напомним, Алина Астровская однажды уже шокировала фанатов, появившись в платье без белья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940728-ups-plate-spolzlo-eks-veduschaya-orla-i-reshki-zasvetila-grud-na-foto-s-lyubimym/