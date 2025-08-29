Мирас Жугунусов объявил об отмене концерта в Алматы
Казахстанский певец Мирас Жугунусов сообщил в соцсети о переносе концерта, который должен был состояться 7 сентября в Алматы, передает NUR.KZ.
Об этом певец сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Концерт, который должен был состояться 7 сентября на Центральном стадионе Алматы, по определенным причинам переносится на другую дату. Это решение далось нам нелегко.
Однако наша главная цель - подарить зрителям шоу на самом высоком уровне. Именно поэтому мы были вынуждены пересмотреть сроки, чтобы провести все подготовительные работы качественно и в полном объеме.
Мы понимаем, что эта новость стала неожиданной для многих. Искренне приносим извинения каждому поклоннику и надеемся на ваше понимание", - написал Жугунусов в посте.
Отмечается, что все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату.
О точном времени проведения концерта организаторы сообщат дополнительно в ближайшее время, отметил также Жугунусов.
Напомним, ранее также сообщалось, что концерт популярного исполнителя Макса Коржа, запланированный на 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, не состоится.
Ранее в июне исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что в проведении концерта отказали официально.
А несколько дней назад в Сети появилась петиция за отмену концертов Полины Гагариной в Казахстане.
