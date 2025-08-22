"Совсем сдал после смерти отца": Киркоров упал во время выступления (видео)

Российский певец Филипп Киркоров упал во время выступления на сцене международного музыкального конкурса "Новая волна". Однако ему удалось избежать тяжелых последствий.

В Instagram-аккаунте МУЗ-ТВ опубликовали видео инцидента с падением Киркорова. На кадрах видно, что артист начал подниматься по передвижной лестнице, но почти сразу же с нее упал. К нему подбежали артисты из его команды и помогли встать.

"Но, как настоящий профессионал, сразу продолжил номер. Надеемся, с поп-королем все хорошо", - написали в описании к видео.

При этом РИА Новости пишет, что Филипп Киркоров не получил серьезных травм при падении. Об этом изданию сообщила директор артиста Екатерина Успенская.

"Да, главное - уметь встать после падения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, не получил ли артист травм.

Судя по комментариям к видео инцидента, многие всерьез переживают за здоровье Филиппа Бедросовича:

"Я уже переживаю за него... что с ним, он же еле держится";

"Чет Филя совсем сдал после смерти отца";

"Он болеет и все об этом знают... Проблемы со здоровьем - это не шутки и нечего смеяться";

"Это бывает с артистами. Пусть не болеет самое главное".

А вот часть комментаторов считают, что Филипп Киркоров упал специально, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые отметили, что подобное уже происходило на репетиции этого номера. Тогда певец тоже поднимался по ступенькам и едва не упал. Видео также публиковалось в Сети.

По информации Telegram-канала Mash, Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Певец жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Вдобавок поп-король страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии.

Напомним, в мае мы писали, что Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, полученного на концерте. Тогда представитель артиста рассказала, как идет курс восстановления.

До этого, в марте, умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров - Народному артисту России было 92 года. А недавно поп-король рассказал, что чувствует пустоту и грусть после потери отца.

