Димаш Кудайберген даст концерт в Латинской Америке

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген даст большой сольный концерт в Латинской Америке, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Шоу Димаша Кудайбергена "Stranger" состоится 8 октября в Мехико.

"Одна из самых известных и значимых концертных площадок Мексики Auditorio Nacional ждет поклонников казахстанского артиста на грандиозное представление", - отмечено в сообщении.

Поклонники творчества Димаша восприняли новость с восторгом.

"Наконец-то! Огромное спасибо Димашу и его команде за исполнение мечты многих латиноамериканцев. Мы любим тебя", "Поздравляю, латиноамериканские Dears, я так счастлива за вас всех! Наконец-то ваша мечта свершится и вы встретитесь с Димашем уже совсем скоро", "Вау, супер!", "Браво!" - пишут они.

Накануне Димаш Кудайберген прилетел в Чолпон-Ату, чтобы принять участие в IV Международном музыкальном фестивале "Мейкин Азия". Казахстанскому певцу присвоили звание "Народный артист Кыргызстана".

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