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    Шоубиз

      Димаш Кудайберген получил звание Народного артиста Кыргызстана

      Опубликовано:

      Димаш Кудайберген
      Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

      Казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену присвоили звание Народного артиста Кыргызстана. Такой указ подписал Жапаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Akipress.org.

      Как пишет издание, о новом звании Димаша Кудайбергена стало известно на церемонии закрытия фестиваля "Мейкин Азия".

      Соответствующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Награду вручил государственный секретарь Марат Иманкулов.

      Отмечается, что Димаш Кудайберген выступил с концертной программой перед гостями фестиваля.

      Напомним, что звание Народного артиста Казахстана 31-летний певец получил в октябре 2023-го в преддверии Дня Республики.

      Накануне стало известно, что Димаш Кудайберген прибыл в Чолпон-Ату - город-курорт в Иссык-Кульской области Кыргызстана, чтобы принять участие в IV Международном музыкальном фестивале "Мейкин Азия".

      Кыргызстанские СМИ отмечали, что именно на этом фестивале в 2013 году Димаш стал обладателем Гран-при первого сезона.

      "Прошло 12 лет, и он вновь возвращается туда, где когда-то впервые зажглась его звезда", - писали СМИ.

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