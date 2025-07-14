Конкурсанта для участия в российском аналоге "Евровидения" выбрали в Казахстане

Казахстан на музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2025 году представит певец Ернар Садирбаев, известный по псевдониму Amre, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, на "Интервидении" нашу страну представит певец Ернар Садирбаев, известный под псевдонимом Amre.

По данным министерства, Ернар Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Исполнитель поет в стилях pop, pop-classic, latino и R&B, является лауреатом международных фестивалей и конкурсов.

В 2018 году Ернар Садирбаев занял первое место на "Славянском базаре" в Витебске. В 2021 году Ернар Садирбаев стал участником телевизионного шоу "Маска". Еще одним ярким событием стало участие Ернара на шоу "Голос", где его наставником был Дима Билан.

Отметим, в ноябре 2023 года стало известно, что Россия запустит музыкальный аналог конкурса "Евровидение", который получил название "Интервидение". Тогда в России заявили, что в конкурсе не будет никаких политических ограничений.

Ранее мы писали, что Ерлан Садирбаев рассказал, в какую сумму ему обошелся сольный концерт в Астане. Артист заявил, что не заработал на концерте и ушел в минус на 11 млн тенге.

В марте текущего года он заявил, что задумался о женитьбе.

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