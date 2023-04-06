"Я не ставил цель заработать": Amre рассказал, во сколько обошелся ему концерт в Астане

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский артист Ернар Садирбаев, известный также как Amre, рассказал, во сколько ему обошелся концерт в Астане. Певец заявил, что не планировал получить прибыль, а был рад встретиться со зрителями, передает NUR.KZ.

Ернара спросили, действительно ли прошедший недавно концерт в Астане обошелся ему в 30 миллионов тенге.

"А разве непохоже? Сцена, свет, звук, музыканты, партитура, графика, менеджмент, видео, фотоконтент, аренда, логистика, реклама, ресторан - все вышло на сумму больше 30-ти миллионов. А артисты и ведущий, пришедшие меня поддержать, выступили бесплатно.

Несмотря на то, что зал был полон на сто процентов, я ушел в минус на 11 миллионов. Но я не ставил цель заработать на этом проекте. Я сделал это ради творчества и ради своего авторитета", - написал Ернар.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2015770-ya-ne-stavil-tsel-zarabotat-amre-rasskazal-vo-skolko-oboshelsya-emu-kontsert-v-astane/